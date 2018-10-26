В Ирландии - референдум об отмене наказания за богохульство

В пятницу в Ирландии проходит референдум, на котором жители страны должны высказаться по поводу отмены уголовного наказания за богохульство.

Референдум в Ирландии проходит одновременно с выборами президента страны. Ожидается, что действующего главу Майкла Хиггинса переизберут на этот по большей части символический пост.

В Ирландской республике богохульством счтается любое грубое оскорбление того, что какие-либо религии считают святым. На нарушителей закона теоретически может быть наложен штраф в 25 тысяч евро, но обвиненных по этому закону в стране не было с 1855 года, когда местный священник нечаянно сжег Библию.

О необходимости формального изменения законодательства, однако, заговорили в 2015 году: тогда ирландская полиция возбудила дело о богохульстве в отношении британского актера Стивена Фрая, который в интервью сказал, что Бог "тупой".

Жителей Ирландии традиционно считали одними из самых религиозных в Европе. Разводы в стране разрешили лишь в 1996 году, тогда закрылась и последняя так называемая "Магдалинская прачечная". В "прачечных" Католическая церковь содержала и принуждала бесплатно трудиться женщин, родивших ребенка вне брака. Этих женщин закон приравнивал к преступникам.

В последние десятилетия, однако, ирландцы стали либеральнее относится к морали: в республике в 2015 году узаконили однополые браки, в 2018 отменили поправку к конституции, запрещающую легализовать аборты.