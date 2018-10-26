Болтон: встреча Трампа и Путина в Париже будет короткой

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в пятницу подтвердил, что готовится встреча президентов США и России в Париже 11 ноября в ходе мероприятий, посвящённых столетию окончания первой мировой войны. Однако, по его словам, эта встреча "будет короткой", то есть речь не идет о полноценном саммите.

На пресс-конференции в Тбилиси Болтон также подтвердил, что передал Владимиру Путину приглашение от Дональда Трампа посетить Вашингтон. Однако неясно, когда может состояться подобный визит.

В столице Грузии Болтон завершил визит в Россию и страны Южного Кавказа. Советник президента США заявил в Тбилиси, что часть санкций, введённых против России за последние годы, стали ответом на, как он выразился, оккупацию Москвой грузинских территорий - Абхазии и Южной Осетии.

Болтон подтвердил готовность Вашингтона развивать с Грузией отношения в сфере обороны и не исключил оформления с Тбилиси соглашения о свободной торговле.

Джон Болтон сообщил, что США внимательно следят за кампанией по выборам президента, которые намечены на 28-ое октября.

Джон Болтон воздержался от ответа на вопрос местных журналистов, будет ли обсуждатся "грузинская тематика" в ходе предстоящей встречи президентов США и России.