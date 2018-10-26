Журнал The New Times и Евгению Альбац оштрафовали на 22 млн рублей

Суд в Москве оштрафовал издание The New Times и его главного редактора Евгению Альбац на 22 миллиона рублей, признав их виновными в несвоевременной подаче в Роскомнадзор данных о зарубежном финансировании. Об этом сообщает "Эхо Москвы".

Главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов сообщил, что адвокат Вадим Прохоров оценивает решение суда фактически как принудительную ликвидацию издания.

Евгения Альбац подтвердила факт решения суда телеканалу "Дождь". Согласно базе данных московских судов, дело рассматривалось 25 октября в Тверском суде. Изданию "Медиазона" Альбац сообщила, что намерена обжаловать решение суда.