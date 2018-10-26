Участники прокремлёвского движения SERB в четвертый раз за октябрь пришли в офис правозащитной организации "За права человека". 22 октября активист SERB Игорь Брумель, по словам очевидцев, требовал ответить, почему правозащитники "занимают госплощадь для защиты экстремистов".

Две недели назад,10 октября, активисты SERB заблокировали вход в офис правозащитников, обвиняя их в поддержке экстремистской деятельности – тогда юристы "За права человека" консультировали участников так называемого "бессрочного протеста", стихийного движения, возникшего 9 сентября после митинга сторонников Алексея Навального против повышения пенсионного возраста. SERB называет их “оппозиционерами, жаждущими устроить в России Майдан”. Ещё дважды прокремлёвские активисты пытались сорвать собрания оппозиционного движения “14 процентов”.

Участники SERB известны нападениями на оппозиционных активистов, одного из членов движения в соцсетях идентифицировали как человека, облившего зелёнкой Навального. Они совершили нападение на выставку фотографа Джока Стёрджеса в Москве. Телеканал "Дождь" утверждал, что активистов SERB курировал сотрудник центра по противодействию экстремизму МВД.

Глава движения "За права человека" Лев Понамарёв обратился с письмом в московское управление МВД с просьбой оградить правозащитников от деятельности SERB:

– Их неслучайно называют штурмовыми отрядами. Власть, видимо, боится сейчас открыто применять репрессивные меры: хотя много противозаконного происходит, но физического запугивания вроде как сейчас не могут себе позволить. Штурмовики давно появились, они имели разные названия, когда-то была "Молодая Гвардия", "Наши", а сейчас две организации – НОД и SERB. Они заинтересовались группой молодёжи, которая стала называть себя "Бессрочкой". Юристы нашей организации их защищают в судах, и мы их обучаем, как себя вести при задержании. И вот этим, видимо, SERB заинтересовался. Четыре визита было ко мне уже. Мои юристы написали на них заявление, оно лежит в ОВД "Мещанское". Пока никакого движения не было. Нарушен Административный кодекс: они встали и закрыли вход в помещение. Если сейчас сажают любых людей после мирных акций на 10-12-30 суток, штрафы чудовищные, почему этих людей не наказывают? Я не говорю о том, что SERB занимался реальным бандитизмом, плескал в глаза людям зелёнкой, калом, мочой обливал. Я написал письмо руководителю Центра "Э" (Центр по противодействию экстремизму. – прим. РС) в МВД России, на федеральном уровне. Описал всё, что здесь происходит, и добавил: "Обратите внимание, что Центр "Э" по Москве, скорее всего, этими бандитами руководит, дискредитируя работу МВД России". Пока никакого результата нет.

Эти штурмовики совершали и уголовные преступления

Это гибридная демократия, гибридное выполнение президентом России гарантий прав человека. Вот президент – гарант прав человека, одновременно руководит всеми силовыми структурами, и на протяжении нескольких лет SERB ведёт себя так нагло по отношению к правозащитным организациям. Я – руководитель правозащитной организации, получаю, кстати, президентские гранты, движение "За права человека" – не "иностранный агент". Мы делаем огромную работу по защите социальных прав граждан. К нам приходят пенсионеры, мы объясняем, как бороться с неправильными начислениями за коммунальные платежи, например. Мы очень много занимаемся насилием в тюрьмах, в колониях, тоже огромная работа, это все нужно государству. В этом смысле мы поддерживаем президента РФ в его функции гаранта прав человека. Мы как бы нужны. А вроде и не нужны, потому что этим штурмовикам разрешается дерьмом нас обливать, мешать нам работать. А эти штурмовики бесспорно курируются силовиками. То есть президента обманывают, что ли? Он этого не знает? Добром это всё не кончится, потому что эти штурмовики уже совершали и уголовные преступления, – они регулярно приходят на мост Немцова и там громят народный мемориал, избивают людей. И будет эскалация этого насилия, если мы вовремя не поставим запрет. Я бы хотел встретиться с начальником ГУВД Москвы и обсудить эту проблему.

– Это было в вашем обращении?

– Нет, этого не было. В обращении я написал: надеюсь, что на федеральном уровне Центр "Э" не курирует SERB, все это наносит большой репутационный урон МВД в целом, разберитесь. Около тысячи правозащитников по всей стране работают с удостоверениями движения "За права человека", никаких денег они не получают. Движение занимается защитой прав человека во всех областях. Например, произвол полиции, пытки, избиения в полиции. Или сейчас у нас два острых дела: "Новое величие" и "Сеть", – два дела, сфабрикованные ФСБ.

МВД позорит себя, потворствуя этим бандитам

– Помещение, которое вы занимаете, принадлежит вам или арендуется?

– Это нам город дал в бессрочную аренду, на 48 лет. Это тоже непростая история, потому что из предыдущего помещения меня выбросили на улицу, избивая ногами, полицейские. Пришли омоновцы, какой-то высокий чин и сказал: "Вот несколько часов, выметайтесь". Я сказал: "Не уйду. В суд, пожалуйста. Я аренду плачу". Они дождались ночи, вызвали группу ОМОНа, и нас брали, как настоящих террористов, в два часа ночи, возили по полу, вышвыривали на асфальт. Я там зафиксировал всякие нарушения, и Совет по правам человека при президенте рассматривал этот случай, признал его незаконным. Я встретился с первым заместителем руководителя Управления внутренней политики администрации президента, Володин в то время был, Володин позвонил Собянину, объяснил, что это неправильно, и нам дали вот это помещение.

– Вы рассчитываете на реакцию со стороны МВД на ваше обращение?

– Мне нравится, что есть гласность, и я надеюсь, что встреча с руководством возможна. Я встречаюсь с разными людьми на разных уровнях, почему бы не встретиться с начальником ГУВД города Москвы и не поговорить с ним? Я бы ему сказал, что МВД позорит себя, потворствуя этим бандитам, и надо это заканчивать.