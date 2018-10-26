"Звезды" ток-шоу просят гражданства. Почему медлит Кремль?

Москва заманивает "лояльных иностранцев" упрощеннным получением гражданства. В то время как давно и особо лояльные звезды российских политических шоу не могут его получить. О странностях российской миграционной политики - бизнесмен Владимир Семаго и правозащитник Валентина Чупик. Ведущая Елена Рыковцева
Телефон прямого эфира 8-800-200-22-12
Опрос на улицах Москвы
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.