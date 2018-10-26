В США арестован подозреваемый в отправке посылок с бомбами

В США арестован первый подозреваемый в причастности к отправке посылок со взрывными устройствами по адресам политиков-оппонентов президента Дональда Трампа, сообщает CNN.

Арест произведен во Флориде. По данным NBC, у арестованного криминальное прошлое. Он живёт в штате Флорида и располагает связями в Нью-Йорке.

Ранее сегодня во Флориде полиция обнаружила подозрительную посылку, адресованную сенатору-демократу Кори Букеру. Сообщения об этом подтвердило ФБР.

Еще одна подобная посылка утром в пятницу обнаружена на почте в Нью-Йорке. По неподтвержденным сообщениям, она адресована телеканалу CNN на имя Джеймса Клэппера, бывшего директора национальной разведки.

Предположительно, эти две посылки, как и 10 обнаруженных в последние дни и адресованных видным критикам президента Дональда Трампа посылок, содержали самодельное взрывное устройство.

Ранее посылки с самодельными бомбами доставили или пытались доставить, в частности, на адреса экс-президентов Билла Клинтона и Барака Обамы, бывшего вице-президента Джо Байдена, актера Роберта де Ниро и других видных политиков-демократов или общественных деятелей, известных своей критикой Трампа.