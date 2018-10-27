Пострадавшим от наводнения в Забайкалье отказали в компенсации

Жители Читы жалуются на отказ местных властей возместить ущерб, нанесенный их домам июльским наводнением. В администрации жителям одного из районов города ответили: "Сейчас в Забайкалье все так живут, и вы выживете!", сообщила корреспонденту "Сибирь.Реалии" жительница Читы Марина Никитина.

По ее словам, от наводнения сильно пострадал расположенный в низине на окраине города район, который местные жители называют "Ямка" или "Абвгдейка" (потому что номер у домов один на всех и различаются только буквы – 1а, 1б).

Жители "Абвгдейки" сообщают, что после ухода с поста губернатора края Натальи Ждановой они забеспокоились, выплатят ли новые власти обещанную компенсацию на ремонт и восстановление домов и обратились в администрацию города. По словам Никитиной, опасения подтвердились: в мэрии сказали, что денег не будет.

Марина Никитина рассказала, что дом на улице Серова, в котором она живет, затопило в наводнение под самый потолок и жить там невозможно: все сырое, штукатурка падает, летает мошка и бегают крысы. Жилье нуждается в капитальном ремонте, денег на который нет. Администрация выплатила только 10 тысяч рублей "на лекарства и хлеб", когда в городе был режим чрезвычайной ситуации, и потом 50 тысяч рублей – на мебель. По словам Никитиной, на восстановление ее квартиры нужно не менее 300 тысяч.

​Жильцам еще нескольких домов в "Абвгдейке" власти края не выплатили компенсацию вообще, сославшись на то, что их затопили грунтовые воды, а не река. Пострадавшие от наводнения считают, что администрация воспользовалась этой формальностью и вычеркнула их из списков.

Июльский паводок в Чите стал самым масштабным для Забайкалья за всю историю метеонаблюдений. Реки вышли из берегов, в результате чего оказались подтоплены несколько населенных пунктов и дома на окраине столицы региона. Тысячи жителей остались без электричества и воды.