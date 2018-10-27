На бывшем расстрельном полигоне НКВД "Коммунарка" открыт мемориал

В Новомосковском районе Москвы на территории бывшего расстрельного полигона "Коммунарка" в субботу открылся мемориал "Стена Памяти". На монументе выгравированы шесть тысяч шестьсот девять имен граждан СССР и других стран, казненных в этом месте в годы репрессий.

Корреспондент Радио Свобода передает, что на церемонии открытия присутствовали глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов, руководители правозащитного центра "Мемориал" и музея истории ГУЛАГа Ян Рачинский и Роман Романов, а также иеромонах Ермоген – настоятель Храма святых Новомучеников и Исповедников Российских в Коммунарке.

Храм освятили в 2007 году. Его возвели после того, как спецобъект "Коммунарка", ранее находившийся в ведении Федеральной службы безопасности, перешел Русской православной церкви.

Мемориал "Стена Памяти" спроектировал архитектор Петр Пастернак. Памятник соорудили усилиями центра "Мемориал" и церкви. Мемориальный комплекс будет расширяться, передает корреспондент Радио Свобода.

Территория полигона НКВД "Коммунарка" использовалась для приведения в исполнение смертных приговоров с 1937 года. Общее число расстрелянных и захороненных здесь людей, по разным подсчетам, может достигать 14 тысяч.