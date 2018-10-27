Черногория выдала Москве бывшего игрока сборной России по баскетболу

Черногория выдала Москве бывшего исполнительного директора Российской федерации баскетбола Дмитрия Домани. В России он обвиняется в мошенничестве. По версии следствия, дважды серебряный призёр чемпионатов мира по баскетболу похитил у федерации 44 миллиона рублей под видом проведения презентаций и банкетов, сообщает официальный сайт МВД.

Уголовное дело, фигурантами которого стали бывший президент Федерации баскетбола Юлия Аникеева, главный бухгалтер федерации, Домани и бухгалтер Аникеевой, было возбуждено в 2015 году. Поводом для этого стало заявление Чемпиона Европы по баскетболу, бывшего игрока "Юты Джазз" Андрея Кириленко, возглавившего федерацию. Он сообщил, что аудит документов показал растрату на сумму 127 миллионов рублей, писала газета "Коммерсант"

Домани был задержан в Черногорском городе Херцег-Нови в марте этого года, в апреле его арестовал Высший суд республики. Летом Домани пытался получить убежище в стране, заявив, что уголовное дело возбуждено по политическим причинам. В России ему грозит до 10 лет заключения.

Осенью прошлого года другой фигурант этого дела — Юлия Аникеева была признана виновной и приговорена к четырем годам и шести месяцам колонии. Вину Аникеева не признала, в день вынесения приговора она исчезла, после чего была объявлена в розыск. Кочарян умер во время следствия, но был признан судом виновным. Бухгалтер Аникеевой пошла на сделку со следствием, признала свою вину и получила 3,5 года колонии.