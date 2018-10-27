Петлюра в монастыре. Фильм о художнике, церкви и городе

Художник Александр Ляшенко, известный как Петлюра, в советское время занимался неформальным искусством, а в 1990 году создал в центре Москвы знаменитый сквот, арт-коммуну.
"ДК Петлюра" было место перформансов, выставок и концертов, гремевшее в городе в 90-е годы, а в 2010-е его помещения решением мэрии были переданы монастырю, находившемуся по соседству.
Весной 2018 года подвал, где размещается мастерская Петлюры, опечатали.
История отношений Петлюры, монастыря и городских властей - в фильма Андрея Киселева.
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