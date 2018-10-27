Саммит в Стамбуле: мир в Сирии должен привести к свободным выборам

Разрешение конфликта в Сирии должно включать политический процесс под эгидой Организации Объединенных Наций. Об этом говорится в коммюнике участников четырехсторонней (ФРГ, Франция, Турция, Россия) встречи на высшем уровне по сирийскому урегулированию, состоявшейся в Стамбуле в субботу, 27 октября. Стороны призвали до конца года созвать сирийский комитет, который займется работой над конституционной реформой. Завершением подобного процесса должны стать "свободные выборы, доступ к которым имеется у всех сирийцев, включая диаспору", подчеркнула канцлер Германии Ангела Меркель.



В стране необходимо создать условия для добровольного возвращения беженцев, сообщается в коммюнике. Участники встречи осуждают "намерения сепаратистов, нацеленные на подрыв суверенитета и территориальной целостности Сирии, а также национальной безопасности соседних государств".



Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что мировые державы будут внимательно наблюдать за событиями в Сирии. По его словам, любая военная операция режима президента Сирии Башара Асада или его союзников чревата "неприемлемыми последствиями в сфере безопасности и гуманитарной области".



Военный конфликт между режимом Башара Асада и различными группировками его противников, а также террористическими формированиями длится с 2011 года. В результате военных действий погибли сотни тысяч человек. Более 5 миллионов сирийцев были вынуждены покинуть страну.