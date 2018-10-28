В Грузии проходят "последние всенародные" президентские выборы

В Грузии сегодня проходят президентские выборы. Избирательные участки открылись в 8 часов по тбилисскому времени, - сообщает корреспондент Радио Свобода. Избирательным правом обладают более 3,5 миллионов граждан. Выборы, по известным причинам, не проходят на територии Абхазии и Южной Осетии.

Зарегистрированы 25 кандидатов. Среди них трое считаются основными претендентами на пост главы государства: бывший посол Франции в Грузии и эск-министр иностранных дел Саломе Зурабишвили (которую поддерживает правящая партия "Грузинская мечта"), бывший министр иностранных дел Григорий Вашадзе от партии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" и межпартийного объединения "Сила в Единстве", а также бывший спикер парламента Давид Бакрадзе, представляющий партию "Европейская Грузия".

Выступая накануне по грузинскому телевидению, бывший президент Михаил Саакашвили, живущий в Нидерландах после выдворения из Украины, заявил, что если власти попытаются сфальсифицировать результаты голосования в пользу Саломе Зурабишвили, "в стране поднимется цунами протеста" как и в 2003 году, когда произошла так называемая "Революция роз".

Согласно новой конституции, вступающей в силу в ноябре, сразу после инаугурации пятого президента, следующие президентские выборы уже не будут всенародными: с 2024 года правом избирать главу грузинского государства наделяется специальная "ассамблея", состоящая из членов парламента и депутатов местных представительных органов.

Во многом по этой причине, политические силы придавали "последним всенародным выборам президента" особое значение, а предвыборная кампания проходила на фоне ожесточённой политической борьбы. В том числе скандалов с публикацией скрытых аудиозаписей, на основе которых оппозиция обвиняла власти в коррупции, а власти оппозицию - в подготовке "масштабной дестабилизации" под предлогом фальсификации выборов.

За ходом голосования следят сотни международных наблюдателей.