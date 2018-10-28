Стрелявшему в синагоге Питтсбурга грозит смертная казнь

В Соединенных Штатах 46-летнему Роберту Бауэрсу, который в субботу открыл стрельбу в синагоге Питтсбурга (штат Пенсильвания), убив 11 и ранив не менее 6 человек, предъявлены обвинения по 29 статьям.

Помимо убийства и покушения на убийство, он обвиняется также в разжигании ненависти и воспрепятствовании религиозной свободе.

Генеральный прокурор США Джефф Сешнз уже заявил, что предъявленные обвинения могут предусматривать смертную казнь в качестве меры наказания. За смертную казнь высказался и президент США Дональд Трамп. Выступая в штате Иллинойс, он назвал массовое убийство в Питтсбурге "актом ненависти". В комментарии в твиттере он осудил его как проявление "злобного антисемитизма" и призвал "искоренить яд антисемитизма на нашей земле". Трамп заявил, что посетит Питтсбург, но не уточнил, когда. По распоряжению президента, на государственных зданиях в знак траура приспущены флаги США.

Ряд оппонентов Трампа обвиняют самого президента и его сторонников в разжигании ненависти в стране. Всего за день до стрельбы в Питтсбурге во Флориде был арестован человек, который рассылал посылки с взрывчаткой видным политикам и общественным деятелям-сторонникам демократов.

Как следует из записей Бауэрса в социальных сетях, он носитель крайне правых антисемитских взглядов. В частности, он распространял материалы, отрицающие Холокост. В своей последней записи он угрожал организации "Еврейское общество помощи иммигрантам". Сообщается, что он также критиковал президента Трампа.

По данным американских СМИ, Бауэрс ворвался в синагогу "Древо жизни" во время субботней религиозной службы и открыл стрельбу по людям. При этом, по данным источников в полиции, он кричал "Все евреи должны погибнуть". В перестрелке с прибывшими на место бойцами полицейского спецназа он был ранен и сдался полиции. При этом в перестрелке пострадали четверо полицейских.

В Питтсбурге прошла акция поминовения жертв трагедии, на нее собрались около тысячи человек.