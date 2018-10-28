США перебросили в Германию рекордное количество боеприпасов

Соединенные Штаты поставили наибольшее за последние 20 лет количество боеприпасов на американскую авиабазу Рамштайн в Германии. Об этом говорится на сайте администрации базы. В прошлом месяце туда было доставлено 100 контейнеров с различными снарядами. Поставок таких масштабов не было с конца прошлого века.

Для транспортировки грузов потребовалось совершить более 900 авиарейсов в течение почти трех месяцев. Согласно заявлению службы ВВС США, вооружение предназначено для оперативного противодействия "угрозам со стороны агрессивных сил".

Еще со времен холодной войны база Рамштайн остается крупнейшим опорным военным пунктом США в Европе. Там расположен штаб европейского командования американских военно-воздушных сил.

После аннексии Крыма США стали ежегодно выделять по несколько миллиардов долларов на укрепление европейской обороны. В странах Балтии и Польше размещен американский военный контингент. Вместе с другими союзными силами, которые в совокупности насчитывают 4 тысячи солдат, эти войска быстрого реагирования в случае конфликта с Москвой призваны сдержать предполагаемое российское наступление до прибытия основных групп.

В эти дни страны НАТО проводят в Норвегии крупнейшие за 30 лет учения. В них участвуют 50 тысяч военных из 30 стран-участниц и партнеров, 10 тысяч транспортных средств, а также около 300 самолетов и кораблей.