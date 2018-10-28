Частная китайская ракета со спутником потерпела аварию

Китайская частная космическая компания Landspace не сумела вывести на орбиту трехступенчатую ракету Zhuque-1 ("Жук-1"). В субботу вскоре после старта она потерпела аварию из-за проблем с третьей ступенью. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление организации. В результате аварии был утерян груз — спутник Future, который должен был работать в интересах государственного телевидения КНР.

Landspace позиционирует себя в качестве первого в стране коммерческого предприятия, которое имеет лицензию в сфере космических запусков. Как утверждается, в будущем она попытается конкурировать с американской SpaceX Илона Маска, на счету которой — около 60 успешных пусков ракет с возвращаемыми ступенями, в том числе сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy.

В мае Китай успешно запустил в космос ракету, разработанную базирующейся в Пекине частной компанией OneSpace Technology.

С момента прихода к власти в 2012 году нынешний китайский лидер Си Цзиньпин объявил о намерении превратить КНР в "космическую сверхдержаву". В планах китайских властей — вывести в 2022 году на орбиту собственную пилотируемую космическую станцию по аналогии с МКС.