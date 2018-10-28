В Праге прошел парад в честь 100-летия Чехословакии

В Праге проходят торжества, посвященные 100-летию образования Чехословацкой республики.

В столице Чехии прошел военный парад с участием более 4 тысяч солдат и военной техники.

В авиационной части парада участвовали вертолеты и истребители Gripen чешской армии. Из-за плохой погоды пролет ряда самолетов пришлось отменить.

Среди зрителей парада был министр обороны США Джеймс Мэттис, который прилетел в Прагу на торжества. В столицу Чехии приехало также руководство Словакии во главе с президентом Андреем Киской.

Чехословацкая республика была провозглашена 28 октября 1918 года. В состав нового государства вошли входившие в состав Австро-Венгерской империи Чешское королевство и населенные словаками земли Венгерского королевства.

В конце 1992 года государство перестало существовать, разделившись на Чешскую и Словацкую республики. Дату его создания, однако, отмечают как день обретения двумя народами государственности.