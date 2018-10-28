В Ростове-на-Дону задержан активист "Открытой России" Максим Руденко

В Ростове-на-Дону гражданские активисты и члены демократических партий и движений провели митинг под лозунгами "За права и свободы – против репрессий! За наших и ваших детей!" и в защиту Владислава Мордасова и Яна Сидорова, почти год содержащихся под стражей. Выступавшие заявляли, что уголовные дела в отношении Мордасова и Сидорова были сфабрикованы сотрудниками полиции по инициативе ФСБ.

Участники митинга требовали прекратить уголовное преследование актвистов по делам "Сети" и "Нового величия". Митингующие выразили солидарность со всеми, кто подвергся репрессиям в связи с гражданскими акциями 5 ноября 2017 года.



5 ноября прошлого года возле здания правительства Ростовской области были задержаны 13 человек, некоторым из которых не исполнилось 18 лет. В тот день они вышли на площадь Советов с мегафоном в руках, чтобы высказать власти свои претензии и потребовать от чиновников соблюдения Конституцию России. Все 13 были задержаны и доставлены в полицию, затем в суд и в СИЗО за то, что эта публичная акция не была согласована с городской мэрией.



После отбытия административного ареста Владислава Мордасова и Яна Сидорова задержали на выходе из следственного изолятора уже по обвинению в тяжелых уголовных преступлений: от попытки организации массовых беспорядков, до покушения на захват здания правительства Ростовской области. Дело Мордасова и Сидорова не было передано в суд. «Мемориал» признал их политическими заключенными.

В канун Дня памяти жертв политических репрессий, отмечаемого 30 октября участники митинга возложили цветы к Мемориалу жертвам политических репрессий «Невинно убиенным». После митинга полицейские задержали одного из выступавших –

Максима Руденко. Основанием для его задержания стало, по словам правоохранителей, участие в общественном движении "Открытая Россия", которое российские власти причислили к "нежелательным" на территории России.