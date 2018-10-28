50 человек задержаны в Петербурге – за поддержку репрессированных

Около 50 активистов пришли на Невский проспект в знак солидарности с проводившейся в этот же день акцией московских активистов "За наших и ваших детей". Петербургские активисты встали в одиночные пикеты, требуя прекратить процессы “Нового величия” и “Сети”, которые они считают сфабрикованными, в 2 часа дня начался народный сход. Активистам мешали провокаторы из НОД (Национально-освободительного движения), собравшиеся на акцию в поддержку национального курса президента России. По мнению участников пикетов, у НОДовцев была одна цель – помешать этим пикетам, так что их пришлось перенести на 200 метров в сторону.

Стоял в пикете и отец фигуранта дела “Сети” Юлия Бояршинова Николай Бояршинов, который абсолютно уверен в невиновности сына. По словам Николая Бояршинова, когда сына арестовали, он подумал, что, может быть, Юлий попал в нехорошую компанию, но быстро понял, что всего “подельники” – такие же мирные ребята с активной жизненной позицией. Николай Бояршинов предполагает, что именно их активная жизненная позиция обратила на себя внимание ФСБ.

Сначала полицейские призывали всех разойтись, потом ОМОН окружил участников акции и тех, кто просто стоял рядом, и начал задерживать всех подряд. Задержали и организатора пикетов, активиста петербургского демократического движения “Солидарность” https://www.facebook.com/groups/988611694538135/ Владимира Шипицына, который, в частности, протестовал против пыток. По его мнению, повсеместная практика пыток и фабрикации липовых дел против невинных людей говорит о разложении российских силовых органов. Шипицын подчеркивает, что его, как и других активистов, задержали за одиночный пикет без объяснения причин, и он считает задержания незаконными. Так же думает и второй организатор акции Ольга Смирнова, тоже из “Солидарности”. По ее словам, накануне, не застав ее дома, полицейские передали ее мужу адресованное ей предупреждение, где говорилось о возможном намерении участников акции спровоцировать столкновение с полицейскими и массовые беспорядки. Она подчеркивает, что никаких беспорядков и столкновений не было, что людей массово задерживали за мирное пребывание на улице и за проведение одиночных пикетов, разрешенных законом.