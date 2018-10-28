В Грузии первый тур выборов президента пока не выявил победителя

В Грузии в 20 часов по местному времени, после закрытия избирательных участков, американская социологическая служба Edison Research опубликовала результаты exit poll, согласно которым два основных кандидата на пост главы государства – Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия "Грузинская мечта", и кандидат от оппозиционного объединения "Сила в Единстве" Григорий Вашадзе – набирают по 40% голосов избирателей.



Таким образом, впервые в истории страны должен состоятся второй тур президентских выборов. Однако "партия власти" опубликовала результаты своего exit poll, и если верить этим данным, то Саломе Зурабишвили побеждает в первом же туре, набирая около 52% голосов.



Ситуация может проясниться позднее, когда ЦИК опубликует первые предварительные официальные итоги выборов. Но оппозиция уже обвиняет власти в попытке фальсификации итогов голосования, а экс-президент Михаил Саакашвили пригрозил, что в этом случае в Грузии "поднимется цунами народного гнева".











