Партия Меркель ослабила свои позиции на выборах в Гессене

В Германии, на парламентских выборах в федеральной земле Гессен, две партии правящей коалиции ослабили свои позиции. Христианско-демократический союз (ХДС) канцлера Ангелы Меркель, по предварительным данным, получает 27 процентов голосов, а Социал-демократическая партия германии СДПГ – около 20 процентов. На предыдущих выборах в ландтаг, пять лет назад, результаты обеих партий составили 38 процентов и 31 процент, соответственно.

Две недели назад на земельных выборах в Баварии абсолютное большинство утратил Христианско-социальный союз, а социал-демократы не набрали и десяти процентов.

Германская пресса обращает внимание на то, что за две недели правящие в Германии партии потерпели два "крупных поражения".

До сих пор в Гессене верный единомышленник канцлера христианский демократ Фолькер Буффье правил в союзе с "зелеными". В Гессене экологи почти удвоили свой результат относительно достижений пятилетней давности. Подсчет голосов продолжается. Но уже ясно, что кроме ХДС, СДПГ и "зеленых" в гессенском ландате будут представлены еще три партии. Посткоммунисты из Левой партии получили, по предварительным данным, 6 процентов голосов, либералы из Свободной демократической партии (СвДП) – 8 процентов, а правые популисты из "Альтернативы для Германии" (АдГ), впервые преодолевшие пятипроцентный барьер, получают примерно 13 процентов.