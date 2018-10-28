В России на уличных акциях были задержаны десятки активистов

Акции в защиту политзаключённых в Москве и Петербурге закончились задержаниями – около 60-ти человек были доставлены в полицию. Несколько человек оставлены в участках до утра, большинство –отпущены после составления протоколов. Акция прошла под лозунгом «За наших и ваших детей». Она была инициирована родителями арестованных по так называемому «делу Нового величия» и «делу Сети». Как сообщает сайт «ОВД-Инфо», в Москве на акцию к зданию ФСБ вышло около 500 человек. Столичные власти отказали организаторам в согласовании шествия, поэтому инициативная группа предложила желающим выйти на общественный сход без плакатов и лозунгов к зданию ФСБ на Лубянской площади. Помешать проведению акции пришли активисты организации SERB. В Москве были задержаны 18 человек.

В Санкт-Петербурге власти отказали организаторам в согласовании митинга на Марсовом поле. Активисты вышли на народный сход в центре Петербурга. По данным корреспондента Радио Свобода, полиция задержала 40 человек, в том числе 12-летнюю девочку и ещё нескольких несовершеннолетних. Все задержанные к вечеру были отпущены после составления протоколов. За девочкой приехала мать, но ребёнка сначала не отдавали, так как у родительницы не было с собой документов.



В Ростове-на-Дону на митинг в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия» пришли несколько десятков человек. Полиция задержала одного из участников, активиста движения «Открытая Россия» Максима Руденко. Спустя два часа его отпустили, составив протокол о его принадлежности к организации, "нежелательной" в России.





В Новосибирске в воскресенье прошли одиночные пикеты в защиту арестованных политических активистов. Как сообщил сайт "Сибирь.Реалии", в пикетах участвовала живущая в Новосибирске мать Армана Сагынбаева, одного из подследственных по делу «Сети». Полиция не стала задерживать участников пикетов.



Митинг в защиту фигурантов дел «Нового величия» и «Сети» прошел в воскресенье в Пензе. По данным организаторов, акция закончилась без задержаний. Пикеты в поддержку политзаключенных прошли также в Воронеже, Иркутске и Нижнем Новгороде. В Хельсинки активисты провели пикет перед российским посольством в Финляндии.