В Грузии состоится второй тур выборов президента

Ни один из кандидатов в президенты Грузии не набрал более 50 процентов голосов, необходимых для победы в первом туре выборов, который состоялся в воскресенье. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия Грузия после подсчета более 99 процентов голосов избирателей.

Лидирует независимый кандидат Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия "Грузинская мечта". Она набирает 38,6 процентовголосов. Её ближайший соперник, оппозиционный кандидат Григол Вашадзе уступает ей менее одного процента голосов.

Оппозиция уже обвиняет власти в попытке фальсификации итогов голосования, а экс-президент Михаил Саакашвили пригрозил, что в этом случае в Грузии "поднимется цунами народного гнева".

Как заявила председатель ЦИК Грузии Тамар Жвания, по закону для окончательного подсчета голосов дается срок в 20 дней, а затем через две недели может быть назначен второй тур выборов, передает "Интерфакс".

Это последние выборы в истории Грузии, когда граждане страны в ходе прямого всенародного голосования избирают главу государства. С 2023 года президента Грузии будет выбирать уже парламент и представители регионов. При этом основные властные полномочия будут сосредоточены в руках премьер-министра страны.