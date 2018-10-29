В Индонезии потерпел крушение пассажирский "Боинг"

В Индонезии разбился пассажирский самолет Боинг 737 авиакомпании Lion Air. Об этом сообщает Reuters. На борту, по разным данным, находились до 189 пассажиров и членов экипажа, включая одного ребенка и двух младенцев.

Представитель Национального совета по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии опубликовал в твиттере видео с места крушения.

Самолет, следовавший рейсом из столицы страны Джакарты в город Палканпинанг на востоке острова Суматра, упал в море у западного побережья острова Ява. Связь с ним была потеряна спустя 13 минут после взлета. Падающий в море лайнер видел экипаж буксира. Идет поисковая операция.

Lion Air - крупнейшая частная авиакомпания Индонезии, она выполняет полеты в 126 городов страны, а также в Сингапуре, Вьетнаме, Малайзии и Саудовской Аравии. Разбившийся самолет начал регулярные рейсы в августе 2018 года.

