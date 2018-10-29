На президентских выборах в Бразилии победил Жаир Болсонару

Во втором туре президентских выборов в Бразилии победил правый кандидат Жаир Болсонару. Об этом сообщил в понедельник Верховный избирательный суд страны.

По итогам подсчета почти всех бюллетеней Болсонару набирает 55 процентов голосов избирателей, его соперник, кандидат от левой Партии трудящихся Фернанду Аддад – около 45 процентов. Окончательные итоги станут известны позднее.

В первом туре, который прошел три недели назад, Болсонару набрал около 46 процентов голосов, значительно опередив Аддада.

63-летний Жаир Болсонару, которого называют "тропическим Трампом" – бывший армейский капитан. Он выступает за резкое ограничение миграции, за свободное владение оружием, за сокращение налогов и социальных программ с целью стимулировать рост экономики. Он также известен заявлениями в защиту так называемых "традиционных ценностей", в которых его оппоненты видят элементы женоненавистничества и гомофобии. Болсонару не раз положительно высказывался об эпохе военной диктатуры, во время которой он служил в армии. Он обещает вернуть смертную казнь, преодолеть коррупцию и преступность, улучшить отношения с США.

Президент США Дональд Трамп уже поздравил Жаира Болсонару с победой на президентских выборах в Бразилии.