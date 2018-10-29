СМИ: Британская разведка перехватила план похищения Хашогги

Британская разведка заранее узнала о планах похищения саудовскими властями оппозиционного журналиста ​Джамаля Хашогги, однако не сумела убедить Эр-Рияд отказаться от операции. Об этом сообщает The Daily Express.

Близкий к Хашогги источник рассказал газете, что журналист намеревался обнародовать данные о применении Королевством химического оружия в Йемене. Издание не сообщило, имеется ли подтверждение этой информации из других источников.

Лондону не удалось выяснить, причастен ли наследный принц Мухаммед бин Салман к исчезновению Хашогги. Установлено, однако, что операция была санкционирована высшим руководством страны, пишет издание.

Хашогги вошел на территорию саудовского консульства в Стамбуле 2 октября и больше не появлялся. Спустя три недели саудовские власти признали, что он погиб. По первоначальной версии, он скончался в случайной драке с сотрудниками консульства. Впоследствии прокурор страны заявил, что убийство было умышленным. Королевство объявило об аресте 18 подозреваемых.

Страны Запада считают не вполне достоверной саудовскую версию и подозревают, что заказчики убийства Хашогги могли быть связаны с руководством страны. Во вторник президент Турции Реджеп Эрдоган назвал убийство Хашогги умышленным и заранее спланированным.