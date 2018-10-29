В Иркутской области прошёл митинг памяти жертв политических репресий

В Иркутской области состоялся траурный митинг в память о жертвах политических репрессий. На мемориале "Пивовариха", где захоронены жертвы репрессий 1937-1940 годов, собралось не менее двухсот человек. За полчаса до начала митинга организаторы включили запись с перечислением имен расстрелянных иркутян.

Помимо потомков политических репрессированных, которых было большинство, в митинге участвовали представители разных общественных объединений и религиозных конфессий региона. На мероприятие приехали жители городов Ангарск, Усолье-Сибирское, Зима, Черемхово, а также из Усольского и Иркутского районов, сообщает корреспондент "Сибирь.Реалии".

После митинга многие его участники поехали в Иркутск, в "Дом кино", где был организован показ фильма "Тайшетский ГУЛАГ. Исцеление памяти".

Мемориал "Пивовариха" – памятник регионального значения. В советское время здесь располагалась спецзона. В этом месте были расстреляны и захоронены около 18-ти тысяч человек. На днях началась реконструкция мемориала. По проекту здесь построят информационный центр, в котором будут храниться сведения о репрессиях в стране и в Иркутской области. Кроме этого, на открытой площадке установят стены памяти, на которые нанесут известные фамилии погибших. При проведении реконструкции мемориала власти обещают сохранить памятники, которые были установлены там ранее. Все работы планируют завершить в мае 2019 года.