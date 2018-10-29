ФК "Лестер Сити" подтвердил гибель своего владельца

Футбольный клуб "Лестер Сити" подтвердил гибель своего владельца Вишая Шривадданапрабхи при крушении вертолета. Сообщается, что все пятеро человек, находившихся на борту машины, погибли.

Инцидент произошел в субботу через 30 минут после окончания футбольного матча в Лестере. Сразу после взлета вертолет резко потерял скорость, упал и взорвался прямо на парковке стадиона. Причины катастрофы пока неизвестны. По рассказам очевидцев, у машины не работал хвостовой винт.

После перехода в управление тайского бизнесмена команда-аутсайдер "Лестер Сити" в течение шести лет сумела выбиться в лидеры. В 2016 году она впервые за более чем столетнюю историю завоевала титул чемпиона Англии. Шансы клуба на победу в чемпионате в начале сезона оценивались букмекерами как 1 к 5000.

Шривадданапрабха — основатель и генеральный директор сети магазинов беспошлинной торговли King Power Duty Free. Он занимал девятое место по версии журнала Forbes в списке самых богатых людей Таиланда. Предприниматель приобрел "Лестер Сити" в феврале 2011 года. Его сын Айяватт Шривадданапрабха занимает пост вице-президента футбольного клуба.