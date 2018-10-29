Захарова назвала "фейком" ультиматум российским военным в ЦАР

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "фейковой новостью" информацию об ультиматуме в адрес российских военных в Центральноафриканской Республике. Об этом она заявила в беседе с РБК.

Как сообщалось накануне, военизированная группировка в ЦАР, куда входят бывшие мусульманские повстанцы из формирования "Селека", дала правительству и его российским союзникам 48 часов на уход из контролируемых ими территорий. Об этом в беседе с Agence France-Presse заявил один из лидеров группировки Абдулай Иссен. Иссен обвинил президента Арканжа Туадеру в "заговоре", совершенном, по его мнению, с помощью "российских наемников".

Ранее СМИ узнали о том, что в ЦАР действуют наемники "частной военной компании Вагнера". По данным СМИ, они обеспечивают защиту главы государства в обмен на доступ к природным ресурсам. При попытке расследовать в ЦАР деятельность вагнеровцев в июле на территории этой страны погибли три российских журналиста – Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко. Участник группы Pussy Riot Петр Верзилов, пытавшийся расследовать гибель журналистов, был отравлен и затем госпитализирован в Берлине.

При этом страны Евросоюза договорились увеличить военную поддержку ЦАР из-за вмешательства России в дела этой страны.