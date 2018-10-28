Повстанцы ЦАР требуют от "российских наемников" покинуть страну

Военизированная группировка Центральноафриканской Республики, куда входят бывшие мусульманские повстанцы из формирования "Селека", дала правительству и его российским союзникам 48 часов на уход из контролируемых ими территорий. Об этом в беседе с Agence France-Presse заявил один из лидеров группировки Абдулай Иссен, передает Би-би-си.

Ультиматум связан с тем, что с поста главы парламента был отстранен мусульманин по вероисповеданию. Его присутствие на этой должности уравновешивалось наличием в стране президента-христианина — таков был пакт, обеспечивающий перемирие между президентской администрацией и враждебными ей группами. Теперь, как утверждается, эта договоренность разрушена.

В результате Иссен обвинил президента Арканжа Туадеру в "заговоре", совершенном, по его мнению, с помощью "российских наемников". По словам Иссена, российские военные представляют угрозу для демократии республики.

Ранее сообщалось, что в ЦАР действуют наемники "частной военной компании Вагнера". По данным СМИ, они обеспечивают защиту главы государства в обмен на доступ к природным ресурсам. При попытке расследовать в ЦАР деятельность вагнеровцев в июле на территории этой страны погибли три российских журналиста – Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко. Участник группы Pussy Riot Петр Верзилов, пытавшийся расследовать гибель журналистов, был отравлен и затем госпитализирован в Берлине.

При этом страны Евросоюза договорились увеличить военную поддержку ЦАР из-за вмешательства России в дела этой страны.