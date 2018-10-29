СМИ сообщили о слежке спецслужб Чехословакии за Дональдом Трампом

Служба государственной безопасности Чехословакии в 1970-1980-х годах следила за нынешним президентом США Дональдом Трампом для получения информации о высших кругах власти Соединенных Штатов. Об этом сообщают британская газета The Guardian и чешское издание Respekt со ссылкой на архивные документы.

По данным СМИ, слежка за действующим президентом США началась после 1977 года. Тогда Трамп женился на Иване Зельничковой. По данным разведки, отец Зельничковой – Милош Зельничек - регулярно сообщал чехословацкой спецслужбе о визитах дочери США и бизнесе зятя в Нью-Йорке. Информацию об этом британской и чешской прессе подтвердил бывший сотрудник службы госбезопасности Чехословакии Властимил Данек.

Чехословацкие спецслужбы тесно сотрудничали с КГБ, однако неизвестно, передавала ли Прага советской стороне данные о Трампе.

Архивы чехословацкой службы госбезопасности рассекретили в 1990-х годах. Однако большинство их было уничтожено к моменту падения коммунистического режима. СМИ сообщают о секретных указаниях тогдашнего главы КГБ Владимира Крючкова, в которых он критикует подчиненных за недостаточно активную работу по поиску необходимых данных о потенциальных агентах в США. В частности, Крючков упоминает такие личные черты для агентов, как самовлюбленность, нарциссизм, супружеские измены и плохие навыки аналитического мышления. Текст Крючкова был обнародован советским перебежчиком Олегом Гордиевским.