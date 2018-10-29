Греция требует от Германии 288 млрд евро за нацистскую оккупацию

Греция потребовала от Германии репараций в размере 288 миллиардов евро за нанесенный во время нацистской оккупации ущерб, пишет The Guardian. В Афинах считают, что действия Третьего рейха привели к обнищанию широких слоев населения и замедлению темпов экономического развития страны.

Заявление греков последовало спустя две недели после визита в Грецию президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, который принес извинения за преступления нацизма и заявил о начале "новой эры" в развитии двусторонних отношений.

Германия отвергает требования греческих властей. По мнению Берлина, спор был разрешен еще в 1960 году, когда Афинам была выплачена сумма, эквивалентная 231 миллиону евро.

Греция находилась под оккупацией гитлеровской Германии с 1941 по 1944 годы. В ходе борьбы против вермахта погибли десятки тысяч греков. Не менее 300 тысяч граждан стран умерли от голода. Гитлеровские власти практически полностью уничтожили еврейскую общину в Греции.

Накануне стало известно, что аналогичных репараций с ФРГ требуют польские власти. По их оценкам, Берлин задолжал Варшаве около 50 миллиардов евро за агрессию нацистов. Польша получала репарации от союзной для Кремля ГДР с 1945 по 1954 годы.