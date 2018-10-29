Сооснователь российского отделения Всемирного фонда дикой природы, эколог Лора Уильямс погибла в результате несчастного случая в Брянской области. Об этом сообщил в фейсбуке её муж, фотограф Игорь Шпиленок.

23-летняя уроженка Колорадо Уильямс переехала в Россию в 1993 году, чтобы работать в WWF. В 1997 году она переехала в деревнб Чухраи в Брянской области, чтобы работать над эконологическими программами в заповеднике "Брянский лес", сообщает сайт WWF.

Всемирный фонд дикой природы — одна из крупнейших независимых международных природоохранных организаций, созданная в 1961 году. Первые проекты WWF в России стартовали в 1989 году, российское представительство организации открылось в 1994-м.

В 2017 году организация, согласно отчетности, потратила почти 789 миллионов рублей на экологические программы в России.