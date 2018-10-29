Опубликовано видео с подозреваемым в рассылке бомб демократам

Американский режиссер-документалист Майкл Мур опубликовал кадры с участием подозреваемого в рассылке бомб демократам. На видео, которое было снято в начале 2017 года, Сизар Сайок участвует в одном из митингов в поддержку вступившего в должность президента США республиканца Дональда Трампа.

Мур пояснил, что кадры, которые он сделал, не попали в его фильм "Фаренгейт 11/9", вышедший в сентябре. Он также сообщил, что среди фотографий "врагов", которые полиция обнаружила в фургоне Сайока, был и его снимок.

"За последние 15 лет я много раз сталкивался с такими, как Сайок, – утверждает режиссер. – Единственное, что может остановить безумие этих людей, – массовая явка на промежуточных выборах, чтобы не позволить выиграть республиканцам".

По мнению режиссера, люди, подобные Сайоку, считают, что "на них напали феминистки, такие как Хиллари Клинтон и Мишель Обама", с целью "отобрать у патриархата власть, принадлежавшую ему 10 тысяч лет". Они верят в то, что это станет "концом человечества".

На прошлой неделе десяти политикам-демократам, а также известным критикам Трампа были присланы пакеты с самодельными бомбами. В числе тех, на чьи адреса пришли посылки, – Хиллари и Билл Клинтон, Барак Обама, сенатор-демократ Кори Буккер, бывший генпрокурор США Эрик Холдер, экс-глава ЦРУ Джон Бреннан и режиссер Роберт де Ниро. Все бомбы были обезврежены полицией.

В пятницу ФБР арестовало подозреваемого в отправке посылок со взрывными устройствами 56-летнего жителя Флориды Сизара Сайока. Ему грозит до 58 лет тюрьмы.

Президент США Дональд Трамп, комментируя дело Сайока, заявил, что политическому насилию нет места в стране.