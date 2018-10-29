Правообладатель "Ждуна" будет судиться с Первым каналом

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск компании "Си Ди Лэнд контакт", которому принадлежат права на образ "Ждуна", к Первому каналу. Сумма иска составляет три миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Иск поступил в арбитражный суд 24 октября. К производству он пока не принят. Основания исковых требований не раскрываются.

Уточняется, что "Си Ди Лэнд контакт" обладает исключительными правами на использование образа "Ждуна" с апреля 2017 года. Тогда компания заключила контракт с создателем персонажа Маргарет ван Брифорт.

Летом арбитражный суд Москвы взыскал в пользу правообладателя более 8,5 миллионов рублей с мобильного оператора "Мегафон". Арбитраж признал, что поставщик услуг связи использовал изображение "Ждуна" в рекламных целях на сайте.

"Ждун" — скульптура художницы из Нидерландов Маргрит ван Брифорт. Она создала его в 2016 году под латинским названием Homunculus loxodontus. Вымышленный персонаж имеет голову морского слона, тело личинки с руками человека.