В Нижнем Новгороде запретили "Пошлую Молли", Монеточку и Face

В Нижнем Новгороде прокуратура запретила проводить концерты популярных "в молодежной среде" исполнителей, сообщается на сайте ведомства. По данным "РИА Новости", в числе попавших под запрет - группа "Пошлая Молли", певица Монеточка и рэпер Face.

Прокурорскую проверку творчества современных исполнителей на предмет содержания в нем вредной для детей информации инициировала группа родителей. По их мнению, песни, которые исполняют на своих концертах "кумиры современной молодежи", "деструктивны". Они содержат "пропаганду алкоголя и наркомании, рискованного и суицидального поведения, а также изобилуют ненормативной лексикой".

По итогам проверки прокуратура установила, что песни как минимум пяти исполнителей "способны вызвать у детей желание употребить алкоголь и запрещенные вещества, а также совершить действия, представляющие угрозу их жизни и здоровью, либо жизни и здоровью окружающих".

В отношении организаторов уже прошедших концертов возбуждены административные дела, а в действиях одного из организаторов будущих выступлений "выявлены признаки готовящегося правонарушения". Ему объявлено предостережение о "недопустимости нарушения федерального закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"".

Между тем в концертном зале Нижнего Новгорода, где должны были состояться выступления вызвавших родительское негодование групп, сообщили, что пока "у них есть информация только о переносе концертов на новые даты".



