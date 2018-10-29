В Тунисе подорвалась смертница, ранены девять человек

В столице Туниса - городе Тунис - в понедельник произошел взрыв. По данным полиции, взрывное устройство привела в действие смертница. Она погибла, не менее девяти человек получили ранения. Среди них было восемь полицейских, передает Би-Би-Си.

Сообщается, что женщина взорвалась вблизи группы полицейских. По информации тунисского радио Shemsfm, недалеко проходил митинг против убийства тунисскими таможенниками местного жителя. Его застрелили 24 октября после того, как он напал на сотрудников правоохранительных органов, изъявших у него поддельные товары.

Наиболее крупный теракт за последние годы в Тунисе произошел в городе Сус в 2015 году. Тогда погибли 39 человек, большинство - британские туристы.