Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России нет антисемитизма и ксенофобии. Такое утверждение политик озвучила в понедельник, передает ее слова агентство РИА "Новости". В этот же день глава "Левада-центра" Лев Гудков рассказал, что число ксенофобов в стране и сочувствующих им достигает 45 процентов.

Согласно данным Левада-центра, ядро ксенофобов составляет от восьми до 15 процентов взрослого населения, заявил Гудков на пресс-конференции в понедельник. Его слова цитирует "Интерфакс".

По данным "Левада-центра", уровень ксенофобских настроений в России снижается, однако остается выше, чем 27 лет назад, с момента провозглашения Россией независимости. До 2013 года, — рассказал Гудков, у ксенофобов действовали установки против жителей Кавказа, теперь они сменились антицыганским и антииммигрантским настроениям, в особенности по отношению к рабочим из Средней Азии, расистским установкам по отношению к китайцам и чернокожим и античеченским настроениям. Также в стране выросли антиукраинские настроения, отметил социолог.

20-30 процентов дополнительно к ядру ксенофобов сочувствует им, и готовы одобрить репрессивные меры в отношении мигрантов или лиц других национальностей со стороны государства, отмечает социолог. При этом исследователи отмечают снижение числа людей, выступающих резко против ксенофобии — с около половины населения в 90-х годах, до 25-30 процентов населения сейчас.

Мониторинг уровня ксенофобии "Левада-центр" ежегодно ведёт с 2004 года, сообщает сайт организации. Какими данными пользовалась Матвиенко, заявляя об отсутствии ксенофобии в стране, агентства не сообщают.