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В Москве погиб журналист, избитый в прямом эфире в день ВДВ

Никита Развозжаев во время прямого эфира НТВ 2 августа 2017 года

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В Москве погиб журналист телеканала НТВ Никита Развозжаев, которого избили в прямом эфире на праздновании Дня десантника в 2017 году. На своей странице в социальной сети "ВКонтакте" корреспондент оставил прощальное письмо для своих родных и друзей.

Тело Развозжаева было обнаружено утром 29 ноября во дворе его дома. Следователи устанавливают обстоятельства гибели журналиста. В пресс-службе НТВ сообщили о том, что это было самоубийство.

В 2017 году во время прямого эфира, посвященного празднованию Дня десантника в московском парке Горького, на Развозжаева напал мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Позже выяснилось, что его зовут Александр Орлов и он не имеет отношения к десантникам. Свой поступок он объяснил проблемами в семье и на работе. Развозжаев не стал выдвигать против него обвинения.

В социальных сетях Орлов выразил соболезнования семье Развозжаева, назвав его "хорошим парнем".

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