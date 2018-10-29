Более 500 тысяч жителей Европы ежегодно умирают из-за загрязненного воздуха. Такой вывод содержится в отчете Европейского агентства по окружающей среде. Он был опубликован в понедельник. Документ основан на данных, собранных в 2015 году.

Согласно отчету, ситуация с загрязнением воздуха внутри Европы с годами улучшается, но остается далеко за пределами установленных стандартов ЕС и Всемирной организации здравоохранения.

В 2015 году около 422 тысяч человек в Европе умерли из-за содержания в воздухе частиц PM 2.5 – твердых частиц меньше 2,5 микрон. Они слишком малы, чтобы чувствовать их, но вызывают у людей астму, сердечно-сосудистые заболевания и рак легких. Содержание в воздухе диоксида азота NO 2, , связанного с отопительными котлами и двигателями внутреннего сгорания, может быть связано с 79 тысячами смертей. Еще около 17 700 связаны с озоном, содержащимся в воздухе около земли.

Согласно данным Агентства по окружающей среде, основными источниками загрязнения воздуха остаются двигатели внутреннего сгорания, добыча электроэнергии, промышленность, дома, сельское хозяйство и плохая работа по переработке мусора.

Худшими странами Европы по концентрации частиц PM 2.5 в отчете названы Болгария, Польша и Словакия. При этом документ не исследует Россию, Белоруссию и Украину.

По оценке Организации экономического сотрудничества и развития, основанной на данных 2015 году, в России от плохого воздуха ежегодно умирают около 140 тысяч человек в год. В Роспотребнадзоре считают, что в год в России от загрязненного воздуха умирают меньше 5 тысяч человек.