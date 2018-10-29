В Белоруссии Лукашенко отпраздновал с активистами столетие ВЛКСМ

В понедельник в Белоруссии прошли торжественные мероприятия, посвященные столетию Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи (ВЛКСМ). Белоруссия – единственная страна на постсоветском пространстве, где до сих пор существует поддерживаемый государством правопреемник ВЛКСМ.

В рамках празднования столетия советской организации молодежи во Дворце независимости в Минске с активистами Белорусского республиканского союза молодежи встретился президент Александр Лукашенко. В начале торжества продемонстрировав собравшимся собственный комсомольский билет, Лукашенко сказал, что от участия в организациях комсомола у него остались лишь хорошие воспоминания. В торжествах принял участие достигший комсомольского возраста (14 лет) сын Лукашенко Николай, он сыграл на фортепиано "Песню о тревожной молодости".

Оппоненты Лукашенко обвиняют Белорусский республиканский союз молодежи в том, что он используется президентом как инструмент пропаганды среди молодых людей.

В отличие от Белоруссии, в России празднования проходили по большей части на местном уровне. В частности, на заводе в подмосковной Коломне извлекли капсулу и зачитали послание комсомольцев 1968 года комсомольцам 2018. В Ярославле к столетию ВЛКСМ открылся памятник. Годовщину отметили и в аннексированном Крыму.

Приветствие к годовщине направила глава Совета Федерации Валентина Матвиенко – в советские времена она была видным функционером комсомола. Она назвала память о ВЛКСМ "нравственным ориентиром" для России.

Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи – основанное 29 октября 1918 года объединение организаций советской коммунистической молодежи. На протяжении более 70 лет в ряды комсомола записывали почти всех молодых советских граждан. Для многих будущих руководителей Советского союза активное участие в ВЛКСМ стало началом политической карьеры.