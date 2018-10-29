В Париже открылся международный форум правозащитников

В Париже в понедельник, 29 октября, открылся Всемирный форум правозащитников, приуроченный к 20-летию принятия декларации ООН о правозащитной деятельности и к 70-летию принятия Всеобщей декларации прав человека. В конференции участвуют более 150 правозащитников из многих стран, включая и представителей постсоветских государств.



В этом году исполняется 20 лет принятию декларации ООН о защите правозащитников.



Координатор международной организации Front Line Defenders Мария Шищенкова заявила, что развитие ситуации с правами человека за последние два десятилетия выглядит пессимистично. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет предположила, что если бы сегодня было бы нужно подписывать декларацию о защите прав правозащитников или Всеобщую декларацию прав человека, то скорее всего эти документы не были бы приняты. По её словам, правозащитное движение в мире стало многочисленным, во многих странах есть активисты, которых в прежние годы было бы невозможно представить. Оданко, наступление на свободу идет во многих странах мира, и в том числе в Европе, чего раньше не было.



Только за прошлый год по всему миру было убито 312 правозащитников, что в два раза больше чем в 2015 году. И практически каждый раз ответственные за эти преступления остаются безнаказанными, говорится в коммюнике Amnesty International. Правозащитники считают, что правительства в разных странах мира не выполняют взятые на себя 20 лет назад обязательства.



В число организаторов Саммита вошли разные международные правозащитные организации, в том числе Международная федерация за права человека (FIDH), Amnesty International, Front Line Defenders, «Репортеры без границ» (RSF) и другие организации.