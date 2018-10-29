Японская принцесса отказалась от титула, чтобы выйти замуж

Японская принцесса Аяко отказалась от титула, чтобы выйти замуж за неаристократа. Государство выплатит ей более одного миллиона долларов для того, чтобы она могла поддерживать образ жизни, соответствующий ее прежнему статусу. Церемония бракосочетания прошла 29 октября в Токио.

​Аяко дочь Норихито - двоюродного брата правящего Императора Японии Акихито. Её избранником стал работник судостроительной компании Кэй Морита. По традиции, девушки, которые связывают себя узами брака с человеком не знатного происхождения, обязаны отказаться от титула. Аяко уже простилась с императором и членами королевского двора.

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