В Подмосковье суд оштрафовал активиста за проведение собрания

В Подмосковье Зарайксий городской суд оштрафовал на 10 тысяч рублей активиста движения "Народное право" Владимира Пахоменко. Его признали виновным в нарушении прядка проведения публичного мероприятия. Об этом Радио Свобода сообщил районный депутат Николай Дижур.

Активисты Зарайска в начале августа провели собрание местных жителей против строительства мусорного полигона. На собрании депутат Николай Дижур призвал не голосовать за губернатора Московской области Андрея Воробьева, а отдать голос за другого кандидата. В правоохранительных органах посчитали, что организаторы должны были воспрепятствовать этому.

В пятницу к штрафу в 10 тысяч рублей был приговорен другой организатор собрания Артур Артамонов. Ранее активистам 23 раза отказывали в проведении митинга против строительства мусорного полигона.