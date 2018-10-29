Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

В Подмосковье суд оштрафовал активиста за проведение собрания

Смотреть комментарии

В Подмосковье Зарайксий городской суд оштрафовал на 10 тысяч рублей активиста движения "Народное право" Владимира Пахоменко. Его признали виновным в нарушении прядка проведения публичного мероприятия. Об этом Радио Свобода сообщил районный депутат Николай Дижур.

Активисты Зарайска в начале августа провели собрание местных жителей против строительства мусорного полигона. На собрании депутат Николай Дижур призвал не голосовать за губернатора Московской области Андрея Воробьева, а отдать голос за другого кандидата. В правоохранительных органах посчитали, что организаторы должны были воспрепятствовать этому.

В пятницу к штрафу в 10 тысяч рублей был приговорен другой организатор собрания Артур Артамонов. Ранее активистам 23 раза отказывали в проведении митинга против строительства мусорного полигона.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG