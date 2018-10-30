В России проходит акция памяти жертв политических репрессий

В государственный День памяти жертв политических репрессий 30 октября в Москве и других городах России проходит акция "Колокол памяти". Её организаторы Фонд Памяти и Музей истории ГУЛАГа.

В Москве акция проходит у открытого в прошлом году мемориала жертвам политических репрессий "Стена скорби" на пересечении проспекта Академика Сахарова и Садового кольца. До 10 вечера все желающие могут возложить к монументу цветы, зажечь свечи и почтить память репрессированных ударом в символический колокол, который выполнен в виде висящего на цепи рельса.

Акция "Колокол памяти" также проходит в Московской, Ленинградскй, Свердловской и Магаданской областях, и в Краснодарском крае.

В Магадане памятная церемония состоялась у монумента "Маска Скорби" на сопке Крутой. Там же проходит акция "Колокол памяти". Через колымские лагеря прошли больше 850 тысяч человек. На поминальной службе почти пять часов будут читать имена погибших, сообщают местные СМИ.

День памяти жертв политических репрессий отмечается в России 30 октября по решению Верховного Совета от 1991 года.Накануне прошла акция "Возращение имен", которая, по словам организаторов, придаёт Дню памяти, установленному государством, "человеческое измерение".

Во многих российских городах, а также в некоторых мировых столицах сменяя друг друга люди читали имена погибших в годы советского террора. Только в Москве было расстреляно более 40 тысяч человек.