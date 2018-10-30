СМИ: подозреваемый в передаче данных о Петрове и Боширове задержан

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали работника пограничной службы, которого подозревают в продаже информации о поездках Руслана Боширова и Александра Петрова, а также других лиц. Об этом во вторник сообщило агентство "Росбалт" со ссылкой на собственный источник.

По словам собеседника агентства, ФСБ провела более 60 обысков у частных сыщиков и тех, кто был замечен в торговле сведениями из закрытых баз данных. В результате задержали работника погранслужбы в Северо-Западном регионе и сотрудника Федеральной налоговой службы.

Источник "Росбалта" не назвал имен и уточнил, что возбужденные ФСБ уголовные дела о незаконном получении секретных сведений не связаны с Петровом и Бошировым.

Британские следователи считают Александра Петрова и Руслана Боширова сотрудниками российских спецслужб, причастными к отравлению бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском городе Солсбери 4 марта.

При этом в Лондоне подчеркивали, что, скорее всего, имена вымышленные. Расследовательская группа Bellingcat утверждает, что настоящее имя Александра Петрова – Александр Мишкин, а Руслана Боширова – Анатолий Чепига, и что оба они сотрудники российской военной разведки.​ В разное время расследователи публиковали фотографии документов, предположительно принадлежащих агентам.

Люди, назвавшиеся Петровым и Бошировым, заявили в интервью телеканалу RT, что действительно побывали в Солсбери, чтобы посмотреть на "знаменитый Солсберецкий собор".

Великобритания возложила ответственность за отравление в Солсбери лично на президента России Владимира Путина. Москва обвинения отвергает.