В Новосибирске создадут электронный архив репрессированных

В День памяти жертв политических репрессий Музей Новосибирска начинает сбор воспоминаний и документов о репрессированных горожанах и тех, кто был сослан в город. Об этом сообщает сайт "Сибирь.Реалии".

Итогом проекта "Возвращение памяти" станет электронный архив, где будет персональная информация о каждом человеке, пострадавшем от советских репрессий в регионе. После создания начальной версии архива каждый житель города сможет самостоятельно вносить информацию или искать сведения о родственниках, сообщила пресс-служба музея.

Музей планирует использовать полученные материалы для подготовки публикаций и издания сборников воспоминаний, а также для создания выставок.

Партнерами проекта стали Институт истории Сибирского отделения Российской академии наук, новосибирские областные общественные организации "Колокол" и "Мемориал".