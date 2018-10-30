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Верховный суд РФ отказал Siemens в пересмотре иска по делу о турбинах

Газотурбинная установка Siemens. Берлин, 4 августа 2017 года.

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Верховный суд России отказал компании Siemens в пересмотре иска к структурам "Ростеха" по делу о поставке турбин в аннексированный Крым. Об этом говорится в определении суда, вынесенном в понедельник.

Двумя неделями ранее Верховный суд отклонил жалобу Siemens на решения российских судов, которые отказались вернуть компании четыре газотурбинные установки для крымской электростанции.

В декабре 2017 года арбитражный суд Москвы отказал Siemens в признании сделки о продаже турбин в Краснодарский край незаконной. Позднее немецкая компания проиграла апелляцию по этому делу.

Санкции Евросоюза запрещают европейским компаниям поставлять энергетические технологии на территорию полуострова. В августе 2017 года Евросоюз расширил санкции против России, включив в санкционные списки три компании и трех человек, причастных к поставке турбин в Крым. Концерн прекратил поставки оборудования российским государственным компаниям.

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