"Привет дырке в Союзе". Реакции на аварию плавучего дока

Утром 30 октября стало известно, что под Мурманском затонул крупнейший в России и в мире плавучий док, где ремонтировался авианосец "Адмирал Кузнецов". Причины происшествия стали известны не сразу, однако комментаторы быстро определили ему место в общем ряду техногенных катастроф, случившихся за последнее время в России.

​Глеб Павловский

#Левиафанушко развив скорость, плавучий док догнал авианосца и дал сдачи. Подозреваю, и тут без байконурской чудо-кувалды не обошлось

Игорь Барышников

Единственный плавдок для ремонта адмирала Кузи затонул, не успев передать привет дырке в Союзе.

Можем ведь,когда хотим.

Олег Ткаченко

Неужели коварные американцы опять дырочку просверлили дрелью? Нет, это же надо!

Вскоре представитель судоремонтного завода сообщил СМИ, что док затонул из-за резкого скачка напряжения в электросети, случившегося в тот момент, когда "Кузнецова" спускали на воду.

Максим Кононенко

Тяжелое наследие инженерного образования никак не дает мне понять, как это можно разработать такую конструкцию дока, что он при отключении электричества тонет. Или шведские судостроители не знают термина «нормально запертый клапан» (что вряд ли) или причина там все таки не в электричестве.

Георгий Джахая

По слухам, во время постановки " Кузнецова" в док, когда плавдок забирает балласт и "ныряет" под авианосец, произошёл блэкаут, который на Кольском полуострове регулярно происходил с начала выходных, и встали насосы. В результате чего плавдок затонул.

Аркадий Бабченко

Шесть мостов. Одна ракета. Крупнейший в мире плавучий док.

<Отличный> месяц октябрь.

Доброе утро.

Упавший с дока подъемный кран пробил корпус "Кузнецова". Авианосец отремонтируют, но будут ли поднимать из-под воды док - пока неясно.

Рустем Адагамов

«В результате падения крана авианосец получил повреждение борта выше ватерлинии. Есть рваное отверстие размером 4x5 м. Вопрос целесообразности подъема затонувшего дока на 82-м заводе не решен, это сложно и дорого» — Глава ОСК Алексей Рахманов

«Один шар сломали, второй потеряли». Классика!

Новая "победа российского флота" стала поводом для множества саркастических комментариев.

Константин Чулаков

Прежние наименования тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» в порядке присвоения: «Советский Союз» (проект), «Рига» (закладка), «Леонид Брежнев» (спуск на воду), «Тбилиси» (испытания).

При инциденте пострадали четыре человека (двое из них находятся в реанимации), еще один до сих пор числится пропавшим без вести. Многие комментаторы задаются вопросом, кто ответит за происшедшее и что теперь станет с авианосцем, который больше негде чинить.

​Кирилл Лятс

Адмирал Кузнецов

Не отдал всех концов

И в плавдоке за кран зацепился....

Этот кран <уронил>,

И плавдок утонул,

И в пучине матрос растворился.

Всем теперь все равно,

Адмирал был говно,

Он дымил и позорил державу.

Но остался вопрос,

Где погибший матрос?

Что погиб из-за рухляди ржавой.

Записки мичмана Птичкина

На полдень 30 октября имеем следующее:



0. Поиски пропавшего при ЧП старшего механика смены пока не увенчались успехом.



1. «Адмирал Кузнецов» получил рваное отверстие корпуса размером 4x5 м.



2. Плавдок ПД-50 затонул. Сложность его подъёма оценят водолазы. Глубины там до 24 м. Может, удастся штатно заполнить балластные цистерны.



3. На дне также находится один из кранов плавдока. Второй лежит на палубе крейсера.



4. СФ располагает судами-килекторами и 150-тонными плавкранами проекта 02690. Ещё лучше, конечно, 300-тонники, но их нет.



5. Ремонт «с последующей утилизацией»?



6. Отставки?

Виктор Алкснис

Самое печальное заключается в том, что у нас на Северном флоте не осталось доков, в которых можно производить ремонт крупных надводных кораблей типа "Петр Великий". А без ремонта кораблей флот существовать не может. Очевидно док будут пытаться поднять со дна и отремонтировать, но это дело не одного дня. Почему же довели этот уникальный объект до такого состояния, что он утонул? Почему он не содержался в надлежащем состоянии?

Опять - денег нет, но вы держитесь? Опять - она утонула?

Зато мы проводим лучшие в мире Олимпиады, Универсиады и чемпионаты мира по футболу.

UPD Думаю,что подъем дока это не самая главная проблема. Док был построен в Швеции и все оборудование и механизмы на нем шведские. В связи с санкциями помощь Швеции в восстановлении дока маловероятна. Тем более, что док использовался нашим военно-морским флотом. Мы же своими силами изготовить все необходимое оборудование и детали для замены вряд ли сможем. И так по многим позициям.

Антон Швец

ПД-50 - самый крупный российский плавдок. Других таких нет. Более того - даже этот плавдок, несмотря на его название ПД-50, был произведен не в СССР, а в Швеции в 1980 году по спецзаказу советского военно-морского флота. Его даже в СССР произвести не могли, не говоря уже про уваленную Россию под санкциями.

Кроме Кузнецова, в этом же плавдоке ремонтировали Петра Великого.

Что там дальше с крупным российским флотом, пока неясно, помирала отогнали в другой док, говорят, что ремонт продолжится в штатном режиме, но тут еще бабка надвое. Можно ли поднять плавдок, неизвестно. Штатные пропагандоны пока ошарашено молчат.

упд. Неведомые "источники" сообщают российским СМИ, что в Новороссийске еще есть плавдок ПД-190, способный принимать Помирала и Петра. Правда, Новороссийск - это Черное море, и плыть до Мурманска ему тысяч пять километров.

Милитарист

Есть мнение, что в истории с «Кузнецовым» и доком очень сильно виноват берег, а именно, энергетики, которые любят маневрировать мощностью. Но следствие покажет...

Капитан Врунгель

"Есть мнение, что нужно было думать головой, а не <задницей>, и проводить доковые операции на питании от своих дизелей, как это было задумано умными шведами (авторами дока), а не от берегового питания, как это придумали эффективные деятели решившие сэкономить солярку.

Рацуха, <чтоб вас>. Экономия. Всем премии."

Михаил Кобзарев

Очередная пэремога путинского менеджмента...

Главное — это ЭФФЕКТИВНОСТЬ.

Эффективность — самое модное сегодня слово. Под эффективностью при капитализме понимается исключительно уменьшение издержек, т.е., увеличение ПРИБЫЛИ.

Отчисления на амортизацию, ремонт на отказ и капитальный ремонт — это все издержки. И они уменьшают прибыль.

Результат понятен...

В чрезмерной "оптимизации" винят "Роснефть", дочерняя компания которой вступила во владение судоремонтным заводом в 2015 году.

Андрис Параудзиньш

Мало кто знает, что судостроительный завод, на котором сегодня произошла трагедия, принадлежит Роснефти. Роснефть возглавляет выпускник филологического факультета, специалист по португальскому языку Игорь Сечин. Другой филолог Рогозин ракеты запускает (через раз).

Владимир Владимирович, ваши чёртовы филологи скоро всю страну просрут!

Евген Швайгер

Этот завод в свое время принадлежал МО РФ... Было в составе ВМФ такое Управление судоремонтных заводов, через которое осуществлялся ремонт всех судов ВМФ. С возникновением Объединенной судостроительной корпорации его передали туда, как и все СРЗ МО РФ. Нужно отметить, что все свои основные фонды предприятия Управления СРЗ сохранили в отличном состоянии, так как все они были выведены в мобрезерв, защищены от арестов, были на строгом учете и контроле. Цены ремонта боевых судов согласовывали на уровне Флота, рассчитывались экономистами предприятия и управления ремонта, и исключали масштабное воровство и приписки. Сейчас это отмывочная, на которую к тому же еще и положил глаз Сечин.

Глава Объединенной судостроительной компании заявил, что к "Роснефти" может быть подан иск на сумму ущерба, который понес "Кузнецов".

Другие комментаторы напоминают, что традиция "оптимизации расходов" началась не с "Роснефти".

​Илья Вайцман

Почему плавдок утонул, "Кузе" на палубу кран уронив? Из-за сбоев электричества, верно? Сбои из-за чего? Из-за превышающего 100% износа советской еще инфраструктуры энергетики - а почему она такая тухлая?! Потому что "денег нет ̶н̶о̶ ̶в̶ы̶ ̶д̶е̶р̶ж̶и̶т̶е̶с̶ь̶" - а их нет почему??

"Из-за того, что вы, [вырезано цензурой] "государственные" все украли и вывели в свои оффшоры"? Нет, это не патриотическая точка зрения, так думают только "национал-предатели"! Патриоты должны думать не так. Как? Ну-ка, подумайте.... Правильно!!! Денег нет потому, что: "у нас слишком низкие тарифы для населения" (© Чубайс и Ко).

Вот вам готовый "casus belli" для резкого повышения всех энерготарифов для населения. Под лозунгами "угрозы для обороноспособности".

Хотел бы ошибиться, конечно, но...

Эль Мюрид

...Мы постепенно входим в период техногенных аварий и катастроф - в последние несколько недель в стране был буквально "мостопад" - там и тут разрушались мостовые переправы. Каждый случай имеет свои собственные причины, но объединяет происходящее одно: грабеж страны велся в том числе и изъятием средств, которые требуется направлять на поддержание и модернизацию инфраструктуры. Любая система обладает устойчивостью, но бесконечно использовать запас прочности невозможно. После его исчерпания любой объект переходит в так называемое метастабильное состояние - любое незначительное колебание может стать для него фатальным.

А кончится все, вероятно, как обычно - вместо того, чтобы вкладываться в модернизацию устаревшей инфраструктуры, государство будет и дальше поддерживать на плаву всевозможные символы военной мощи.

​водка и мельдоний

Затонул плавучий док

Для страны это не ок

С вас три тыщи сто рублей

На постройку кораблей