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СМИ: Трамп намерен отменить гражданство по праву рождения

Президент США Дональд Трамп

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Президент Дональд Трамп собирается отменить законодательное правило, позволяющее детям мигрантов, которые родились на территории США, автоматически получать американское гражданство. Об этом глава Белого дома заявил в интервью изданию Axios.

Американский лидер считает, что может внести соответствующую поправку единоличным указом. Позиция Трампа противоречит расхожему мнению о том, что это возможно сделать только через внесение изменений в Конституцию. Издание назвало готовящееся решение Трампа "спорным шагом", который неизбежно столкнется с юридическими проблемами.

Согласно ныне действующему законодательству, все дети, родившиеся в США и на принадлежащих Америке территориях, получают американское гражданство по праву рождения, за исключением детей дипломатического персонала. Критики этого правила указывают, что иностранцы зачастую злоупотребляют этой нормой и специально едут рожать ребенка в США для получения им гражданства.

В беседе с Axios Трамп назвал такую ситуацию неприемлемой и указал, что Америка является единственной страной мира с подобными условиями приобретения гражданства.

В понедельник стало известно, что Пентагон объявил о намерении отправить более 5 тысяч военных на границу с Мексикой, куда движется многотысячная колонна беженцев из Центральной Америки. Как ожидается, некоторые из них собираются просить политического убежища в США.

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