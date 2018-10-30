Из-за деятельности человека уничтожено 60% животных на Земле

Из-за деятельности человека с 1970 по 2014 годы уничтожено 60 процентов животных Земле, сообщает The Guardian со ссылкой на совместный доклад Всемирного фонда дикой природы (WWF) и Лондонского зоологического общества.

Всего с начала человеческой цивилизации в мире истреблены 83 процента млекопитающих и половина всех растений.

Главной причиной исчезновения видов ученые назвали сельскохозяйственную деятельность человека — она затронула уже три четверти суши на планете. В числе других наиболее деструктивных причин — охота, из-за которой в мире исчезло около 300 видов животных, и химическое загрязнение океана, из-за которого половина мировой популяции касаток обречена на гибель.

Самая тяжелая ситуация сложилась в Южной и Центральной Америке, где из-за вырубки лесов популяция позвоночных сократились на 89 процентов. Ученые подсчитали, что каждые два месяца в этом регионе исчезает часть тропической саванны размером с Лондон.

Исполнительный директор WWF Майк Барретт, предваряя доклад, предупредил, что человечество стоит на краю. Он отметил, что если бы человеческая популяция сократилась на 60 процентов, то пустующими остались бы Северная и Южная Америки, Африка, Европа, Китай и Океания. "Таков масштаб того, что мы натворили", — резюмировал Барретт.

Если сегодня прекратить уничтожать животных, то природе понадобиться пять-семь миллионов лет на то, чтобы восстановиться.